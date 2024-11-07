Стало известно, когда Петербург украсят к Новому году

«К 10 декабря город будет украшен, основной этап оформления. Я бы сказал, что, наверное, на 90% будет все оформление сделано. И останутся у нас ели — они с 20 декабря. И, может быть, какие-то точечные адреса», — отметил директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что в этом сезоне зима в городе будет очень снежной — за три месяца выпадет 140% от нормы осадков. Но без заморозков (и с частыми оттепелями!): средняя температура составит -7…-11 градусов.

В готовящемся к холодам Петербурге не хватает соли и дворников — поэтому к уборке снега планируют привлекать студентов. Предполагается, что учащиеся смогут подзаработать во время сильных осадков. За счет привлечения дополнительной рабочей силы Смольный хочет сгладить дефицит дворников и снегоуборочной техники.