В петербургских домах к концу года заменят 2,6 тыс лифтов

«Особое внимание уделяется системам безопасности — ловителям и ограничителям скорости. Прежде, чем кабина примет первых пассажиров, система проходит несколько этапов проверки безопасности. Дополнительно каждый лифт оснащается удобствами для людей с особыми потребностями — звуковым сопровождением и шрифтом Брайля на кнопках», — рассказали в Смольном.

Основная часть замены лифтов приходится на районы массовой застройки предыдущих десятилетий, где их срок службы подходит к 25-ти годам. Но некоторые работы ведутся и в историческом жилфонде. Так, в доходном доме Елисеевых на улице Ломоносова, 14 новое оборудование пришлось менять внутри существующих конструкций, признанных объектом культурного наследия.

Напомним, что в марте этого года лифт с пассажирами упал в многоквартирном доме в Шушарах. Тогда одной из причин называли устаревшую систему подъема.