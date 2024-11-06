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Каток на Конюшенной площади откроют 15 декабря

В Государственной административно-технической инспекции Петербурга уже заявили о выдаче ордера для обеспечения работ по возведению объекта с трибунами. 

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

«В прошлом году каток на Конюшенной стал одной из самых ярких и красивых зимних локаций в городе. Он был оборудован «грелками» и украшен тысячами сверкающих огней, создавая неповторимую атмосферу праздника», — отметили в ГАТИ.

Полное восстановление благоустройства будет произведено в срок по 30 января 2025 года, а сам каток будет открыт для посетителей до 15 января.

Напомним, что в октябре в СМИ появилась информация о том, что каток на Конюшенной площади в этом году не откроется, а вместо него на постоянной основе будет зона платной парковки. Но позднее стало известно, что автостоянка начнет функционировать в полном объеме лишь после окончания сезона катка. Площадь часто используется для городских мероприятий, поэтому стоянка будет мобильной, что позволит освободить пространство для праздников.

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