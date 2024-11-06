Каток на Конюшенной площади откроют 15 декабря

«В прошлом году каток на Конюшенной стал одной из самых ярких и красивых зимних локаций в городе. Он был оборудован «грелками» и украшен тысячами сверкающих огней, создавая неповторимую атмосферу праздника», — отметили в ГАТИ.

Полное восстановление благоустройства будет произведено в срок по 30 января 2025 года, а сам каток будет открыт для посетителей до 15 января.

Напомним, что в октябре в СМИ появилась информация о том, что каток на Конюшенной площади в этом году не откроется, а вместо него на постоянной основе будет зона платной парковки. Но позднее стало известно, что автостоянка начнет функционировать в полном объеме лишь после окончания сезона катка. Площадь часто используется для городских мероприятий, поэтому стоянка будет мобильной, что позволит освободить пространство для праздников.