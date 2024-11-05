В Петербурге начали разрабатывать проект планировки участка Большого Смоленского проспекта

Проезжую часть расширят с четырех полос, которые существуют сейчас, до шестиполосной магистральной улицы. Также построят трамвайную линию, которая будет проложена вдоль Большого Смоленского проспекта и улицы Салова.

Также в Петербурге начали сборку первых пролетных строений на Большом Смоленском мосту. «На пятой, шестой и седьмой русловых опорах началось погружение свай в дно Невы. После того как все скважины будут забетонированы, мостовики приступят к сооружению ростверков. Идёт также установка ледорезов опор — они обеспечат их безопасность в зимний период», — сообщили в пресс-службе администрации Смольного.

Сегодня мы писали о том, что на набережной Ново-Адмиралтейского канала завершили ремонт. Там уложили двухслойный асфальт, заменили бордюрный камень и отремонтировали тротуары.