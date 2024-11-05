В Петербурге за год спрос на дворников вырос на 30%

К началу ноября 2024 года в Петербурге спрос на дворников вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Число вакансий на позицию механизатора увеличилось на 60% за год. Количество резюме дворников и механизаторов выросло меньше, на 7% (около 400 резюме) и 10% (до 900 резюме) соответственно.

Средняя предлагаемая зарплата дворника в городе за год выросла на 10% и в начале ноября составляет 50 тыс. руб. Рост оклада механизатора составил 20%, до 84 тыс. рублей. Эксперты полагают, что зарплаты ниже средней по городу стали главной причиной нехватки рабочих. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на на руководителя пресс-службы рекрутингового сервиса HeadHunter СЗФО Марию Бузунову.

Напомним, о том, что к уборке снега зимой планируют привлечь студентов, стало известно в конце октября — тогда же в Смольном сообщили, что в готовящемся к холодам Петербурге не хватает соли и дворников. За 4 часа работы молодым людям предложили выплату в 1000 рублей.