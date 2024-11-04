Антициклон принесет солнце: вот прогноз петербургских синоптиков на понедельник

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Во вторник после полудня небольшой мокрый снег, вечером с дождем и +1…+3 градуса», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября, Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный, переходящий днём к юго-западному умеренному. Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем +1...+3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.