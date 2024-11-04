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Антициклон принесет солнце: вот прогноз петербургских синоптиков на понедельник

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 4 ноября, синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Вытянувшись с запада, он сделает погоду преимущественно солнечной, понизит вероятность осадков и удержит температуру в зоне слабо положительных значений.

Oleg Mirabo / Shutterstock.com

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Во вторник после полудня небольшой мокрый снег, вечером с дождем и +1…+3 градуса», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября, Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный, переходящий днём к юго-западному умеренному. Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем +1...+3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

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