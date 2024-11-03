Мокрый снег: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +1…+3 градусов, в Ленинградской области -2…+3. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник ночью местами снег, днем без существенных осадков, гололедица и 0…+2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,4 ноября, Ночью преимущественно облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, местами до -4 гр., днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

