В Петербурге назначили двух новых глав комитетов

Пост председателя КГИОП получил Алексей Михайлов. Ранее он замещал должность первого заместителя председателя этого комитета. А до перехода бывшего главы КГИОП Сергея Макарова на пост главы комитета имущественных отношений был врио председателя комитет по охране памятников. Михайлов — кандидат архитектуры, член российского национального комитета ИКОМОС и работает в комитете уже больше 20 лет.

Председателем комитета по развитию туризма стал Евгений Панкевич. Он также ранее замещал должность первого заместителя председателя. До этого был главой Пискаревского мемориального кладбища. До этого момента Панкевич уже занимал пост председателя комитета с 2018 по 2020 год. Оба руководителя приступят к своим обязанностям с 29 октября.