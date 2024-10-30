Переезд Дома Радио на Невский, запрет на майнинг и регистрация блогеров: что ждет петербуржцев в ноябре

Закрытие на реставрацию музея-усадьбы Ильи Репина «Пенаты», открытие катков и частичная отмена комиссии на переводы через СБП: Собака.ru рассказывает, что какие изменения ждут горожан в новом месяце.
Переезд Дома Радио на Невский
Пока бывшее здание Благородного собрание ушло на реставрацию до конца 2026 года, Дом Радио переезжает в здание Азовского коммерческого банка на Невском, 62 — проект архитектора Бориса Гиршовича, известного по доходному дому Юлиана Бака и особняку Ольги Серебряковой. Первыми событиями на новой площадке станут концерт-энигма musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (16 ноября) и три показа (17, 18 и 19 ноября) нового спецпроекта в рамках цикла «Ночные бдения» — посвящение французскому поэту Ивану Голлю.
Шестидневная рабочая неделя
С 28 октября по 2 ноября включительно — рабочие дни. Отдыхают россияне 3 и 4 ноября.
Регистрация блогеров
С 1 ноября Роскомнадзор начнет вести реестр блогеров. Владельцы страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 000 подписчиков должны подать сведения о себе в ведомство. Тем, кто не пройдет верификацию, запретят собирать донаты, продавать рекламу и даже могут заблокировать страницу — ограничения вступят в силу 1 января 2025 года.
Запрет на майнинг
С 1 ноября власти могут устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных регионах или на их частях. Обязанность по ведению учета деятельности майнеров будет возложена на Федеральную налоговую службу (ФНС). Добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Граждане смогут свободно, но если потребляемая энергия не будет превышать лимиты, которые установят власти.
Открытие катков
Ко 2 ноября в «Охта Парке» откроют каток, а к 9 ноября в «Севкабель Порту». На Новой Голландии тоже зальют лед в ноябре, но точную дату еще не объявляли.
Частичная отмена комиссии за переводы по СБП
С 1 ноября банки не будут взымать комиссию за платежи через систему СБП в пользу государства (C2G-платежи): за оплату налогов и штрафов, детских садов, кружков, секций. Кроме того, можно будет бесплатно пополнить электронный кошелек или перевести деньги другому человеку в пределах 100 000 рублей в месяц.
Перекрытие съезда с Московского шоссе на КАД
В ночь с 1 по 2 ноября временно перекроют съезд с Московского шоссе по направлению от станции метро «Звездная» на внутреннее кольцо КАД для строительства трамвайной линии «Славянка». Промежутки перекрытий: 00:00 – 00:10; 00:30 – 00:40; 01:10 – 01:20; 01:40 – 01:50; 02:30 – 02:40; 03:00 — 03:10; 03:30 – 03:40; 04:00 – 04:10, 04:30 — 04:40; 05:00 – 05:10; 05:30 – 05:40, 06:00 — 06:10.
Реставрация музея-усадьбы Ильи Репина «Пенаты»
С 1 ноября музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты» будет закрыт на реставрацию до 2026 года.
Отсрочка наказания
С 5 ноября одинокие родители детей до 14 лет и беременные женщины смогут получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы.
Поверка счетчиков
С 1 ноября собственникам квартир не нужно подтверждать поверку счетчиков водоснабжения в ТСЖ или управляющих компаниях. Данный автоматически будут передавать на специальную онлайн-платформу «Аршин».
Изменение графика пригородных поездов
С 1 по 4 ноября изменится расписание движения пригородных поездов в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях из-за Дня народного единства. Узнать расписание можно узнать на сайте СЗППК, в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички», на станциях и вокзалах.
Фото на превью: Mistervlad / Shutterstock
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