Переезд Дома Радио на Невский, запрет на майнинг и регистрация блогеров: что ждет петербуржцев в ноябре

Регистрация блогеров

С 1 ноября Роскомнадзор начнет вести реестр блогеров. Владельцы страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 000 подписчиков должны подать сведения о себе в ведомство. Тем, кто не пройдет верификацию, запретят собирать донаты, продавать рекламу и даже могут заблокировать страницу — ограничения вступят в силу 1 января 2025 года.