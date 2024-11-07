Здание Германского посольства, Гатчинский дворец, усадьба Жерновка: лучшие бесплатные экскурсии ноября в Петербурге

Культурный квартал Брусницын: роль паблик-арта в ревитализации исторических пространств города

9, 10, 12, 13, 19, 20, 25, 27 ноября

Еще в 1847 году купец Николай Брусницын основал дубильную мастерскую на Василевском острове. Производство расширилось и стало крупнейшим кожевенный завод. В советское время предприятие было национализировано — и носило имя Радищева. Затем долгое время историческая территория сдавалась под производство и склады. Сегодня на бывшей заводской территории получил прописку кластер, над проектом которого работала команда архитектурного бюро Klauzura. Одна из особенностей пространства — галерея стрит-арта: работы alesha, Дениса Голивеца, Вовы Цыгана, Насти Vast и других. Магистр истории искусств, автор телеграм канала «Хроники улицы» Ульяна Васильева расскажет о взаимосвязи между уличным искусством и историческими территориями, которые преобразовались в современные культурные пространства.

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