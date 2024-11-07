Здание Германского посольства, Гатчинский дворец, усадьба Жерновка: лучшие бесплатные экскурсии ноября в Петербурге

Главная понижающая подстанция Волховстроя, усадьба Знаменка и Императорские конюшни в Петергофе: рассказываем, на какие бесплатные экскурсии в Петербурге стоит попасть в ноябре.
Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. Возможны изменения в расписании.
Здание Германского посольства
21 ноября
Неоклассицистическое здание построено по проекту немецкого архитектора, пионера промышленного дизайна Петера Беренса и вызвало негативные отклики со стороны профессионального сообщества и обычных горожан. Считалось, что объект дисгармонирует с окружающей застройкой. Изначально главный фасад украшала скульптурная группа «Диоскуры» работы Эберхарда Энке — две мужских фигуры с германскими щитами в руках, ведущих под узду двух коней. На утвержденном императором проекте их не было — согласован только флагшток с орлом. В 1914 году, после объявления войны Германией, толпа штурмовала посольство и сбросила с крыши статуи. В 2006 году уменьшенную копию установили в вестибюле.
Культурный квартал Брусницын: роль паблик-арта в ревитализации исторических пространств города
9, 10, 12, 13, 19, 20, 25, 27 ноября
Еще в 1847 году купец Николай Брусницын основал дубильную мастерскую на Василевском острове. Производство расширилось и стало крупнейшим кожевенный завод. В советское время предприятие было национализировано — и носило имя Радищева. Затем долгое время историческая территория сдавалась под производство и склады. Сегодня на бывшей заводской территории получил прописку кластер, над проектом которого работала команда архитектурного бюро Klauzura. Одна из особенностей пространства — галерея стрит-арта: работы alesha, Дениса Голивеца, Вовы Цыгана, Насти Vast и других. Магистр истории искусств, автор телеграм канала «Хроники улицы» Ульяна Васильева расскажет о взаимосвязи между уличным искусством и историческими территориями, которые преобразовались в современные культурные пространства.
Дача Безобразовых «Жерновка»
8, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 27 ноября
Усадьба построена по проекту архитектора Джакомо Кварен. Название имения менялось неоднократно — Малиновка, Гавриловка, мыза Крамер. Сегодня архитектурный памятник называют дачей Безобразовых — по имени последних владельцев. В революционные годы здание пострадало от поджогов, а в 1930-е на территории получили прописку ветеринарная лечебница и коровник. В советское время государство взяло объект под охрану, и дачу неоднократно реставрировали. Сегодня усадьбу планируют приспособить под музыкальную школу с концертными залами.
Гатчинский дворец
13 и 16 ноября
В 1765 году Екатерина II подарила фавориту Григорию Григорьевичу Орлову Гатчинскую мызу. Доминантой территории впоследствии стал дворец, напоминающий итальянский палаццо, работы архитектора Антонио Ринальди. Однако Орлов умер в 1783 году, так и не успев пожить в усадьбе. Императрица выкупила мызу у наследников графа и подарила сыну князю Павлу Петровичу. Вплоть до 1917 года здание принадлежало императорской семье, а в 1918 году внутри открыли музей.
Таврический дворец
11, 12, 13 и 25 ноября
Классицистическое здание построено по проекту архитектора Ивана Старова по указанию Екатерины II для своего фаворита Григорий Потемкина-Таврического. После смерти хозяина дворец выкупили в казну, сын Екатерины II устроил внутри казармы для лейб-гвардии конного полка. Затем дом передали для работы первой Российской государственной думы. В 1917 году дворец занял Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В советское время в нем работали краткосрочные курсы агитаторов, первый рабоче-крестьянский университет, который после войны стал Ленинградской высшей партийной школой и проработал до 1990-х. Сегодня здание находится в распоряжение Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.
Главная понижающая подстанция Волховстроя
13, 20, 27 ноября
В 1920 году был принят план электрификации России (ГОЭЛРО) по инициативы Владимира Ленина. Первой стала Главная понижающая подстанция Волховстроя. Главным инженером стал Генрих Графтио, специалист по электрификации железных дорог, автор проекта первой линии петербургского трамвая. Работая с открытия и в блокаду, подстанция и сегодня является ключевым объектом энергосистемы Петербурга.
«Замки и подковы»: Стрельна, усадьба Знаменка, Императорские конюшни в Петергофе
13 ноября
Экскурсия посвящена истории коневодства в России и содержании скакунов в императорской семье. Начинается прогулка с парка в Стрельне: дома привратника и главных ворот усадьбы графа Орлова. Затем экскурсанты увидят усадьбу Знаменка, где великий князь Николай Николаевич, будучи любителем лошадей, построил конюшенный комплекс с манежем, лазаретом, кузницей и жилыми помещениями для слуг. Конечной точкой станут неоготические Императорские конюшни в Петергофе, возведенные по проекту Николая Бенуа,
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Дашковой
19 ноября
Загородный дом по проекту Джакомо Кваренги построен для княгини Екатерины Романовны Дашковой. Хозяйка усадьбы — участница дворцового переворота, первая и единственная женщина во главе двух академий: Санкт-Петербургской Академии наук и Императорской Российской Академии. При княгине в здании велась работа по созданию первого в России толкового словаря русского языка, а в XIX веке среди съемщиков дачи был баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб. Сегодня это единственный государственный музей, подробно рассказывающий о жизни Екатерины Романовны.
Здание Синода
8, 11, 12, 19, 22, 25, 28, 29 ноября
Здание на Сенатской площади построено в 1829–1835 по проекту архитектора Карла Росси для Священного Синода — высшего органа церковно-государственного управления Русской церковью. С 1918 по 2006 год в бывших помещениях Синода размещался Российский государственный исторический архив, а с 2009 года работает Президентская библиотека. Экскурсанты посетят читальный и выставочный залы, увидят инаугурационную книгу и фрагменты стен дома купчихи Кусовниковой, на месте которого построено здание.
«С именем Путилова (дом Л.Э. Гехта)»
16, 23 ноября
Промышленник Николай Иванович Путилов петербуржцам известен как основатель Путиловского и соучредитель Обуховского заводов, строитель Морского канала и основоположник Морского порта. Гид расскажет о «путиловской» Нарвской заставе: старинных фабриках, храмах архитектора Василия Косякова и доме Л.Э. Гехта, где в 1917 году проходили собрания рабочих-путиловцев.
Нарвские Триумфальные ворота
10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября
Памятник архитектуры в честь героев Отечественной войны 1812 года возвели по проекту Василия Стасова в 1834 году на месте деревянной арки Джакомо Кваренги. Декоративное убранство впечатляет: фигуры русских богатырей в кольчугах и шлемах, рельефы с изображением знамен и победными трубами и колесница с фигурой Ники, запряженная шестеркой коней. В 1939 году Нарвские Триумфальные ворота стали частью коллекции Государственного музея городской скульптуры — сегодня внутри работает музей.
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