Зарплата петербургских депутатов и губернатора выросла на 20%

Главы районных администраций будут получать 43 расчётные единицы (раньше — 35), начальники отделов и управлений — 29–32 (было 24–28), советники и консультанты губернатора — 30–33 (было 22). Также повышается зарплата специалистов первой категории и советников вице-губернаторов, а в реестре вводится новая должность экспертов, которые будут зарабатывать 22–24 единицы.

Главная причина, по которой в Петербурге подняли зарплаты чиновникам. — желание привлечь на государственную службу молодых специалистов. Об этом порталу 78 рассказал депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок. Парламентарий обратил внимание, что из-за низких зарплат госслужащих молодые специалисты предпочитали устраиваться курьерами, которые получают гораздо больше.

«Если на практике посмотреть, специалисты второй категории должны получать 18 тыс. рублей, но на эту зарплату люди не идут, они лучше курьером пойдут работать за 100 тыс. рублей», — отметил Четырбок.