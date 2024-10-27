Вновь тепло: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В понедельник временами дожди и +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 октября, преимущественно облачная погода. Ночью небольшой, утром и днем умеренный дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +8...+10. Атмосферное давление будет понижаться.