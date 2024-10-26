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Теплая погода еще немного задержится в Петербурге: вот прогноз петербургских синоптиков на субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 26 октября, город будет ощущать влияние северной периферии антициклона.  Он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, при этом в городе вероятность дождей будет невелика, а по области небольшие дожди местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут.

Roofsoldier/shutterstock

«Температурные показатели будут меняться мало и останутся выше климатической нормы. Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 миллиметров ртутного столба., что выше нормы. В воскресенье местами небольшие дожди и +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 октября, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +8...+10. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем - понижаться.

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