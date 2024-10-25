Посмотрите, как башни-небоскребы будут смотреться из центра Петербурга

«На фотографиях выше башни представлены в реальную величину, без преувеличений. Именно так будут выглядеть открыточные виды Петербурга в случае их строительства. Нет сомнений, что после этого Петербург уже точно будет исключен из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Что, в свою очередь, окончательно развяжет руки чиновникам, не просто аффилированным, а являющимся ставленниками строительного лобби. Под предлогом утраты историческим Петербургом ценности и «назло надменному соседу» они ринутся крушить город с утроенной силой», — пишут градозащитники.

Напомним, назвали сроки строительства «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» в Приморском районе Петербурга. Небоскребы на побережье Финского залива будут высотой 555 и 703 метра. В июне на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве зданий. Башни планируют возвести к 2031 году, после начнутся работы по внутренней отделке. В ближайшее время приступят к заливке фундаментов.

Ранее мы писали о том, что под строительство уже начали расчищать территорию. Под демонтаж пойдут гараж, бокс и административное здание центра парусного спорта.