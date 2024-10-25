В Петербурге неизвестный ранил 6 человек в гипермаркете в Московском районе

По предварительным данным, в результате нападения пострадало шесть человек. Нападавший серьезно ранил охранника и еще одну женщину-покупательницу. Их увезли в больницу. Четверо от госпитализации отказались. Об этом пишет «Фонтанка».

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Детали случившегося и состояние потерпевших уточняются. Подозреваемый задержан. Ему 44 года, полиция характеризует его как маргинального типа. Предварительно, агрессор орудовал двумя ножами.

СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по факту нападения на посетителей гипермаркета «Окей» – покушение на убийство двух и более лиц.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы: осматривают место преступления, изымают записи с камер, работают с очевидцами. Гипермаркет закрыт до 26 октября.