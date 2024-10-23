Плавучий ресторан «Серебряный кит» по частям достали из Невы

«Под контролем судебных приставов и транспортной прокуратуры бывший плавучий ресторан »Серебряный кит« демонтирован. В отношении [владеющего судном] юрлица было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей за неисполнение требований исполнительного документа», — говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Также приставы указали, что в конечном счёте владелец дебаркадера сумел выполнить необходимые работы по демонтажу плавучего объекта и вывезти его из акватории Невы, обратившись за помощью к подрядной организации.

Напомним, что ресторан частично затонул в Петербурге в марте 2023 года. Как отмечали в городской прокуратуре, это произошло из-за повреждения понтона кусками льда. Впоследствии владелец необычного судна повторно выставил его на продажу.