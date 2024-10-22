«Увидимся в следующем году»: скульптуры в Летнем саду начали укрывать на зиму

На сегодняшний день специалисты уже успели утеплить и спрятать под короб скульптуру «Ништадтский мир». Сначала они накрыли статую хлопковой тканью, а затем установили деревянный футляр. Таким же образом к зиме подготовят остальные скульптуры.

Такая традиция зародилась еще в XVIII веке, во времена правления Анны Иоанновны — тогда статуи оборачивали холстом. Но холст намокал и замерзал, поэтому в 20-е годы XIX века начали использовать деревянные футляры — способ применяется до сих пор.

Ранее мы писали о том, что памятник Ленину на Московском проспекте ждет реставрация. Вокруг скульптуры уже установили строительные леса. Ранее специалисты обнаружили трещины на гранитном постаменте.