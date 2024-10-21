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На поддержание чистоты в Петербурге Смольный потратит почти 14 миллиардов рублей

Большая часть выделенных средств в 2025 году уйдет на зарплаты дворников. По сравнению с 2024 затраты вырастут на 13%.

Dmitryp-k / Shutterstock.com

Ремонт дорог обойдется в более чем 30 млрд рублей — в планах привести в порядок около 300 объектов. На формирование городской среды заложено 5,8 млрд рублей, не учитывая 1,7 млрд рублей для муниципалитетов. Об этом пишет 78 со ссылкой на слова зампредседателя комитета финансов Екатерины Елисеевой.

Отдельно она отметила бюджет для предоставления мер социальной поддержки. На оплату жилищных помещений льготным категориям будет выделено 15,8 млрд рублей. Ещё 6,1 млрд рублей пойдут на заморозку тарифов.

Ранее мы писали о том, что Петербург украсят к Новому году за 250 миллионов рублей. В этот раз на Дворцовой площади вновь будет стоять натуральная ель высотой 20 метров.
 

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