Тепло заканчивается: рассказываем, когда в Петербург придет похолодание

«Облачность сегодня продолжит увеличиваться, становиться всё плотнее и вечером холодный атмосферный фронт подойдёт к Петербургу. Небольшой дождь возможен, хотя осадков в этот раз много не будет, но юго-западный потом южный ветер усилится до 8-13 м/с», — сообщил синоптик Александр Колесов.

Атмосферный фронт предстоящей ночью пройдёт через город, но на температуре это заметно не скажется, поскольку ветер будет в дальнейшем западный, и атлантический воздух продолжит определять фон температуры.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 октября, облачно, днем с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8...+10 гр., днем +11...+13 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.