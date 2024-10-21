18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Тепло заканчивается: рассказываем, когда в Петербург придет похолодание

Эта неделя ожидается относительно теплой, но с ветрами и небольшими дождями, после чего начнется похолодание.

Stanislav71/shutterstock

«Облачность сегодня продолжит увеличиваться, становиться всё плотнее и вечером холодный атмосферный фронт подойдёт к Петербургу. Небольшой дождь возможен, хотя осадков в этот раз много не будет, но юго-западный потом южный ветер усилится до 8-13 м/с», — сообщил синоптик Александр Колесов.

Атмосферный фронт предстоящей ночью пройдёт через город, но на температуре это заметно не скажется, поскольку ветер будет в дальнейшем западный, и атлантический воздух продолжит определять фон температуры.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 октября, облачно, днем с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8...+10 гр., днем +11...+13 гр. Атмосферное давление существенно не изменится.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: