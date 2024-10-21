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Не десерт, а спорт: в Купчино открыли площадку для игры в панну

На Софийской 40/1 открылась площадка для игры в панна-футбол. Теперь в Купчино можно заниматься уличным спортом с улиц Амстердама.

nikolay100 / Shutterstock.com

Игра с экзотичными правилами популярна преимущественно среди детей и подростков, а поля для нее чаще всего размещаются на территории детских площадок из-за своего небольшого размера, рассказали в сообществе жителей Муниципального округа № 72.

Panna – это уличный спорт, футбол, где главная задача не попасть мячом в ворота, а прокинуть мяч между ног игрока-соперника. Такой проброс мяча и называется “panna” – в переводе с суринамского — «уничтожать»

Помимо открывшегося поля на Софийской 40/1, еще две площадки для игры в панну в Петербурге можно найти в Бабушкинском саду.

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