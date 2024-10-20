Тепло и без дождей: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 770 миллиметров ртутного столба., что выше нормы. В понедельник без существенных осадков и +11…+13», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет понижаться.