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Тепло и без дождей: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 20 октября, город останется под влиянием северной периферии обширного антициклона. Он сохранит в регионе спокойную погоду с переменной облачностью и полным отсутствием дождей, при этом дневная температура воздуха ожидается на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Lana Kray/shutterstock

«Температура воздуха +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 770 миллиметров ртутного столба., что выше нормы. В понедельник без существенных осадков и +11…+13», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет понижаться.

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