На севере Петербурга в домах пропало электричество. СМИ пишут о сбитом беспилотнике

«У нас в Приморском районе что-то «бумкнуло», мигнул свет. А потом от Шуваловского проспекта до "Леруа» — без света», — цитирует одного из петербуржцев «Деловой Петербург». «Фонтанка» сообщила, что утром над городом был сбит беспилотник. Об этом сообщили источники в экстренных службах, В какой именно части города сбили дрон и во сколько, не уточняется. Известно, что БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны.

На отсутствие света жаловались и жители домов на разных улицах районов. В частности, об отсутствии электричества сообщают с проспекта Авиаконструкторов, проспекта Королёва и Комендантского проспекта. В Приморском районе даже произошло несколько аварий. Из-за блэкаута на севере города перестали работать светофоры, что негативно сказалось на дорожной обстановке.

В Смольном заявили, что свет полностью вернется в дома на севере города к пяти часам вечера. Подчёркивается, что в первую очередь свет вернули городским объектам водоснабжения и теплоснабжения. Также в городской администрации рассказали, что губернатор Александр Беглов находится на связи с "компетентными органами".