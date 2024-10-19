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«Бабье лето продолжается»: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 19 октября, синоптическую ситуацию сформирует северная периферия обширного антициклона. Его стараниями в регионе преимущественно солнечно и вновь без дождей, а дневная температура воздуха на 4-5 градусов превысит рамки климатической нормы.

Mistervlad / Shutterstock.com

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +9…+14. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +12…+14.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 октября, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, местами до +1,  днем +10...+12. Атмосферное давление существенно не изменится.

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