Начало строительства ВСМ до Москвы, налоговый оптимизм и надежды на метро: каким получился проект бюджета Петербурга-2025

Администрация города внесла на рассмотрение петербургского парламента проект бюджета на 2025 год (и плановый период 2026 и 2027 годов). Общий объем расходов городской казны в ближайшие три года должен превысить 4,6 трлн рублей. Только в 2025-м Петербург планирует потратить почти 1,5 трлн рублей (в частности туда заложены средства на подготовку к строительству ВСМ до Москвы). Чего ждать горожанам от главного финансового документа будущего года? Говорит ли рост бюджетных трат о стабильности в экономике? На эти и другие вопросы отвечает профессор Факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурга Юлия Вымятнина.
Как можно охарактеризовать бюджет Петербурга на 2025 год?
Юлия Вымятнина: Я бы охарактеризовала бюджет 2025 года как умеренный или умеренно-консервативный. Здесь нет существенного роста или снижения общих доходов или расходов (доходы по плану вырастут на 12%, расходы примерно на 10%, дефицит немного сократится), продолжаются начатые инвестиционные программы (по строительству социальных объектов, по строительству метро), по-прежнему важную роль занимает социальная поддержка населения.
При этом плановые расходы на новые транспортные проекты, такие как строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от Витебского проспекта до КАД и Высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы (ВСМ) в следующем году составляют примерно 2.5% от планируемых расходов бюджета, что не позволяет назвать бюджет ориентированным на крупные инвестиционные проекты.
Рост доходов и расходов говорит о развитии экономики города?
Юлия Вымятнина: Он говорит об ожиданиях экономического роста в городе. Однако не очень понятно, исходя из чего сформированы именно такие ожидания. Сейчас в бюджет заложен рост ВРП на 2.9% в 2025 году. При этом рост ВВП России на 2025 год Минфин оценивает в базовом варианте в 2.5%.
Если учесть, что Северо-Западный регион является одним из наиболее сильно пострадавшим от ограничений, не очень понятно, откуда такой оптимизм. Настораживает также, что в бюджет заложены ожидания по росту налоговых поступлений, которые могут не оправдаться. Не совсем понятно, откуда оптимизм в части роста поступлений в бюджет от упрощенной системы налогообложения (согласно проекту бюджета, эта статья доходов городской казны должна вырасти на 42%, с 74,7 млрд в 2024 году до 106,7 млрд рублей в 2025-м, — прим. Собака.ru), трудовых патентов, самозанятых граждан (ожидаемый рост по этим статьям составляет от 30 до 50%). При этом также заложен рост поступлений по налогу на прибыль (12%), что тоже представляется избыточно оптимистичным.
Тот факт, что ВСМ и ШМСД упомянуты в бюджете, означает, что эти проекты точно начинают строить?
Юлия Вымятнина: Проекты, похоже, действительно стартуют — средства в федеральном бюджете заложены и, видимо, будут выделены по плану. Главное, чтобы при реализации этих проектов не проявилась та же проблема, что и со строительством метрополитена, когда подрядчик оказывается не в состоянии освоить выделяемые ему средства в полном объеме в установленные сроки.
При этом стоит помнить, что если пассажиропоток или машинопоток в рамках этих проектов не оправдает заложенных в инвестиционные бюджеты ожиданий, инвесторы могут ожидать возмещения со стороны Петербурга. Это риск, который необходимо учитывать в рамках будущих бюджетов.
Что в бюджете-2025 самое важное?
Юлия Вымятнина: На мой взгляд, в бюджете следующего года самое важное — общее сохранение инвестиционных и социальных программ без резкого снижения, а также «здоровый консерватизм» в росте доходов и расходов. С учетом сохраняющейся неопределенности доходной базы бюджета более серьезное наращивание расходов было бы неоправданным.
Что в бюджете-2025 не учтено?
Юлия Вымятнина: На мой взгляд в бюджете нет адекватной оценки рисков того, что ситуация на рынке труда потребует более серьезного роста зарплат на ряде позиций бюджетной сферы (в первую очередь – в уборке улиц и подобных сферах). Хотя рост зарплат начинает замедляться, на фоне общего снижения численности рабочей силы заполняемость вакансий может стать проблемой.
Чего ждать от бюджета-2025 горожанам?
Юлия Вымятнина: Будем надеяться, что новых станций метро чуть чаще, чем они открывались в последние годы (полной уверенности в этом нет), а также продолжения наращивания и обновления социальной инфраструктуры.
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