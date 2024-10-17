Начало строительства ВСМ до Москвы, налоговый оптимизм и надежды на метро: каким получился проект бюджета Петербурга-2025

Рост доходов и расходов говорит о развитии экономики города?

Юлия Вымятнина: Он говорит об ожиданиях экономического роста в городе. Однако не очень понятно, исходя из чего сформированы именно такие ожидания. Сейчас в бюджет заложен рост ВРП на 2.9% в 2025 году. При этом рост ВВП России на 2025 год Минфин оценивает в базовом варианте в 2.5%.

Если учесть, что Северо-Западный регион является одним из наиболее сильно пострадавшим от ограничений, не очень понятно, откуда такой оптимизм. Настораживает также, что в бюджет заложены ожидания по росту налоговых поступлений, которые могут не оправдаться. Не совсем понятно, откуда оптимизм в части роста поступлений в бюджет от упрощенной системы налогообложения (согласно проекту бюджета, эта статья доходов городской казны должна вырасти на 42%, с 74,7 млрд в 2024 году до 106,7 млрд рублей в 2025-м, — прим. Собака.ru), трудовых патентов, самозанятых граждан (ожидаемый рост по этим статьям составляет от 30 до 50%). При этом также заложен рост поступлений по налогу на прибыль (12%), что тоже представляется избыточно оптимистичным.