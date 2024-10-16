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В «Севкабель Порту» назвали дату запуска катка у моря

В этом году в седьмой раз ледовая арена заработает с 9 ноября. Площадь катка составит 2200 квадратных метров.

Пресс-служба "Севкабель Порт"
Пресс-служба "Севкабель Порт"
Пресс-служба "Севкабель Порт"

«Первый каток у моря тут залили еще в 2018 году. Со временем менялось не только расположение, но и размер катка — в этом сезоне площадь составит 2200 квадратных метров. Как и в прошлые годы, для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей предусмотрены 50% скидки. Привычная инфраструктура сохранится: теплый вестибюль с камерами хранения, прокат, помощники фигуристов и бдительные инструкторы на льду», — рассказали в пресс-службе «Севкабель Порта».

Также в зимний сезон будут и другие развлечения: ледовая горка (откроется в конце ноября), рождественская ярмарка, новогодняя почта, а также концерты и развлечения для детей.

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