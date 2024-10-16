Продажу «Крестов» перенесли на следующий год

Ранее торги планировали провести в конце 2024 года. Как пояснили в «Дом.РФ», увеличение периода между объявлением торгов и их проведением до нескольких месяцев объяснили значимостью объекта. А также тем, что будущим инвесторам предстоит перед торгами изучить большой объем документов.

Лот содержит 30 объектов и один участок. Сейчас организация торгов готовит все необходимые документы для дальнейшей реализации, пишут «Ведомости».

Напомним, бывшее СИЗО «Кресты» выставят на аукцион до конца 2024 года. Об этом рассказали сразу несколько источников. Начальную стоимость оценивают в 1 млрд рублей.

Проект планировки «Крестов» выставили на общественное обсуждение. Здания могут передать под «государственное управление», а территорию могут разделить на восемь участков. Сейчас запустили общественные обсуждения на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре по внесению изменений в проект межевания территории.

Территорию бывших «Крестов» разделят на несколько участков перед продажей на торгах. «Резать» будут на восемь участков, самый большой из которых займет 2,88 га и охватит оба крестообразных здания. У всех восьми участков на территории «Крестов» — вид разрешенного использования «государственное управление».