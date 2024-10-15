Дома Фарфоровского поста будут перемещать ради строительства ВСМ

Документ передали для прохождения антикоррупционной экспертизы, пишет «Фонтанка». В документе также утвердят границы и режимы использования территории «исторической железнодорожной станции Фарфоровский пост» и его предмета охраны.

Под охрану попадут семь зданий по адресу: Фарфоровский пост, № 40А, 44А, 46А, 48А, 52А, 54А, а также непосредственно здание железнодорожного вокзала, расположенное на противоположной стороне от путей.

Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал 11 октября присвоить Фарфоровскому посту статус достопримечательного места. Такое решение приняли по итогам рассмотрения двух историко-культурных экспертиз. Первая предлагала признать здания достопримечательным местом, вторая — памятником регионального значения.

Напомним, Фарфоровский пост в Петербурге признают объектом культурного наследия. Это может спасти комплекс зданий от сноса ради строительства ВСМ. В рамках экспертизы экспертом была изучена и проанализирована информация о комплексе зданий Фарфоровского поста, включающем семь объектов. Это участок ж.д. Обводный кан. — ул. Грибакиных, литера ДЯ и шесть зданий — дома 40А, 44А, 46А, 48А, 52А и 54А.

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки, расположенные с западной стороны Октябрьской железной дороги. Одноэтажное кирпичное здание станции расположено с другой стороны путей.

Ранее комплекс зданий включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Дома с таким статусом запрещено сносить, но в акте государственной экспертизы в разделе «Особенности охраны объекта» сказано, что кирпичные строения можно «передвинуть», освободив таким образом место «для прокладки новых железнодорожных путей».