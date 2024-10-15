В Выборгском замке появился памятник коту Филимону

«Вы ждали? Мы сделали. Фигура единственного во всем мире кота в пальто установлена в нижнем дворе Выборгского замка! Мяучный сотрудник увековечен в бронзе!» — рассказали сотрудники Выборгского музея-заповедника.

Эскиз памятника подготовила еще в марте член союза художников Лаура Свидерская. Пушистый символ, одетый в пальто, украсит нижний двор Выборгского замка.

«Его последняя рыжая жизнь закончилась в глубокой старости в окружении близких друзей. Но по сей день память о нем жива», — отметили в музее.

Кот Филимон прожил на территории Выборгского замка около тринадцати лет. Он был официальным сотрудником музея с трудовой книжкой. Он умер в марте 2023 года, ему было почти 18 лет.