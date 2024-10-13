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Дожди вернутся вечером: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 13 октября, в формирование синоптической ситуации будет вмешиваться приближающийся с запада циклон. Небо постепенно затянут плотные облака и вечером пройдут дожди.

Evgeniy Bubnov/shutterstock

«Температура воздуха +8…+10 градусов, в Ленинградской области +6…+11. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник временами дожди и +8…+10», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября, облачная погода. Ночью дождь, днем небольшой. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +8...+10. Атмосферное давление существенно не изменится.

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