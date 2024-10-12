Фарфоровский пост могут передвинуть для строительства ВСМ

Первая экспертиза, выполненная по заказу замглавы районного отделения ВООПИиК Людмилы Семыкиной, предлагала признать квартал объектом культурного наследия, что подразумевает его сохранение на нынешнем месте. Другая, сделанная по заказу Института истории материальной культуры РАН, предполагает наделение комплекса статусом достопримечательного места — это исключает снос зданий, но разрешает их перемещение. В итоге совет склонился ко второму варианту и принял решение рекомендовать комитету по охране памятников (КГИОП) присвоить комплексу такой статус.

«Сейчас уже приняли решение, причём единогласное. Все согласились с тем, что принять всё-таки в качестве достопримечательного места Фарфоровский пост», — заявил член совета, руководитель «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник «Фонтанке».

Изначально администрация Фрунзенского района оповестила жителей Фарфоровского поста об изъятии земель под стройку ВСМ, под него попали участки, на которых расположены дома № 34, 40, 48 и 54.