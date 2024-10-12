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Петербург украсят к Новому году за 250 миллионов рублей

В этот раз на Дворцовой площади вновь будет стоять натуральная ель высотой 20 метров. Ее планируется украсить огромными пластиковыми снеговичками, конфетами, лошадками, щелкунчиками, избушками и шарами, а также гирляндами из флажков и серпантином. 

Sergei Zolotukhin/shutterstock

Крупным улицам во всех районах, как и в прошлые годы, достанутся украшения для опор освещения, гирлянды-растяжки над дорогами, подсветки для фонтанов, изображающие струи, многочисленные гирлянды для деревьев, светящиеся фигуры елок. К оформлению некоторых столбов подошли с креативом. Ангелок и еловая ветвь, сова, избушка, колокольчик украсят Колпинский район, а хоккеисты из мультфильма «Шайбу, шайбу!» «выедут» на опоры освещения на Российском проспекте. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Еще из необычного в этом году скульптура танцующей средневековой пары в пышных нарядах на Большой Морской, воздушный шар с подарком вместо корзины на площади Александра Невского, а также сцена рождения Христа в куполе хрустального шарика – ее установят на территории Александро-Невской лавры. Крупной артерии Московского района, Пулковскому шоссе, достанется светящийся подарок с длинной лентой. 

Всего на украшение города потратят не менее 257,2 миллиона рублей. Напомним, что в прошлом году Смольный выделял примерно сопоставимую сумму на подготовку города к праздникам.

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