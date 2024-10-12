Осеннее похолодание: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 12 октября, на востоке Ленинградской области еще отметится дождями атмосферный фронт, а в западной половине региона начнет усиливать свое влияние антициклон. Там вероятность дождей минимальна, а температура, по сравнению с вчерашними отметками, понизится на 4-5 градусов.
«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье ближе к вечеру дожди и +8…+10», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 октября, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, в пригородах местами до -1, днем +8...+10. Атмосферное ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.
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