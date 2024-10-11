Когда включат отопление в домах Петербурга? Ответили в Смольном

«В понедельник, 14 октября, в 12:00 в Петербурге официально начнется отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий», — сообщает пресс-служба Смольного.

Такое решение приняли из-за прогнозируемого постепенного похолодания. Также с 14 октября в обязательном порядке перейдут на регулярное отопление исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах.

«Теплоэнергетики заблаговременно обеспечили техническую готовность города к отопительному сезону. С 30 сентября, опираясь на данные синоптиков, мы начали периодическое протапливание. В первую очередь подключили школы, детские сады, организации здравоохранения и социальной защиты. Также началось подключение многоквартирных жилых домов», — добавил губернатор Александр Беглов.

Также в городской администрации напомнили, что при «проблемах с подачей энергоресурса» необходимо связаться с управляющей компанией или позвонить по телефону 004.