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Когда включат отопление в домах Петербурга? Ответили в Смольном

Регулярное отопление заработает уже с 14 октября. В ближайшие дни синоптики прогнозируют постепенное похолодание, которое позволит запустить тепло в дома петербуржцев.

Shutterstock.com

«В понедельник, 14 октября, в 12:00 в Петербурге официально начнется отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий», — сообщает пресс-служба Смольного.

Такое решение приняли из-за прогнозируемого постепенного похолодания. Также с 14 октября в обязательном порядке перейдут на регулярное отопление исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах.

«Теплоэнергетики заблаговременно обеспечили техническую готовность города к отопительному сезону. С 30 сентября, опираясь на данные синоптиков, мы начали периодическое протапливание. В первую очередь подключили школы, детские сады, организации здравоохранения и социальной защиты. Также началось подключение многоквартирных жилых домов», — добавил губернатор Александр Беглов.

Также в городской администрации напомнили, что при «проблемах с подачей энергоресурса» необходимо связаться с управляющей компанией или позвонить по телефону 004.

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