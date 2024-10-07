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Где взять октябрьский номер журнала Собака.ru

В октябре — сразу три обложки! И все с феноменами поколения Марией Мацель и Марком Эйдельштейном.

Химия между актерами Марией Мацель и Марком Эйдельштейном прожигает экраны. Скоро сами увидите. В октябре выходят сразу две сновидческие притчи режиссера-математика Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица», где Марк и Мария отправляются в метафизическое путешествие, а еще сразу три обложки Собака.ru и та самая «Анора» — «Золотая пальмовая ветвь» Канн-2024! Этих, пожалуй, самых востребованных в киноиндустрии феноменов-зумеров с максимально впечатляющей фильмографией (конкурсная программа Берлинале за совместный проект «Страна Саша», например) объединяет не только экран: они оба родились 18 февраля, а еще каждый выпускает осенью по музыкальному альбому. Совпадение? Не думаем. Просто настала эра Водолеев

АРТ + ФЭШН. Мы так полюбили совриск, что не хотим с ним расставаться. Тенденция сезона — носить искусство, став передвижным поп-ап-галеристом! Вот пять актуальных художников из Петербурга, которые работают в жанре арт + фэшн. Их работы стоит не только коллекционировать, но и выгуливать: сенсационные сумочки-квадроберы Тони Угловой, кутюрные платья из авторских тканей Вадима Тишина, ювелирные панк-украшения Stenosis, принты Леры Поповой, к которым бы стоило присмотреться Симону Порту Жакмюсу. А  перформер Алина Кугуш в фэшн-арт-объект превращает себя сама.

 

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Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжных «Подписные издания», Masters books.

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Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.

Журнал «Собака.ru» традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

AGA

Animals

Animals

BeefZavod

Bekitzer

Bist (BRUXX в Москве)

BistroSusi

BoBo

Café Claret

Cast

Charlie

Ciao

Commons

Crevette

DUO Gastrobar

DUO Аzia

Entrée

Faces

Finnegan's Wake Irish Pub

Flori

Frantsuza Bistro

Fresas

Friends of Friends

Futurist

Gastroli

Giallo

GIUSTO

GooseGoose bistro

Grecco

Harvest

Hitch

Hunt

Il Lago dei Cigni

Inki

Inner

Italy на Б. Морской

Italy на Большом

Italy на Виленском

Italy на Московском

Jerome

Joli

Juan

Kazoku

Koi

Kuznya House

La Biga

LAMB

MA

Mad

Made in China

Marché

Marso Polo

Meal

Meat coin

Memo

Mina

Mio Bistrot

Mr.Bo

MUST

Oy

Pame

Percorso

Petrov-Vodkin

Probka

R14

Regions

Ro

Salone Pasta&Bar

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Taste

Tel Aviv

Terrasa

Vakh

Veter

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Авокадо Queen

Адище города

Арка

Банщики

Винный склад. На вина!

Гастрономика

География

Гинза

КарлФридрих

Магадан

Мансарда

Место

Мечтатели

Миндаль

Моццарелла бар

На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Профессор Фрейд

Репа

Ресторан Шаляпин

Рибай

Рыба на даче

Сад

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Ферма Бенуа

Шеф Маруся и Ко

Шум

Отели

LOTTE

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Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Europe

Grand-Hotel Emerald

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SO/ St. Petersburg

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Англетер

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МЕДИ

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