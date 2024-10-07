Где взять октябрьский номер журнала Собака.ru

В октябре — сразу три обложки! И все с феноменами поколения Марией Мацель и Марком Эйдельштейном.
Химия между актерами Марией Мацель и Марком Эйдельштейном прожигает экраны. Скоро сами увидите. В октябре выходят сразу две сновидческие притчи режиссера-математика Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица», где Марк и Мария отправляются в метафизическое путешествие, а еще сразу три обложки Собака.ru и та самая «Анора» — «Золотая пальмовая ветвь» Канн-2024! Этих, пожалуй, самых востребованных в киноиндустрии феноменов-зумеров с максимально впечатляющей фильмографией (конкурсная программа Берлинале за совместный проект «Страна Саша», например) объединяет не только экран: они оба родились 18 февраля, а еще каждый выпускает осенью по музыкальному альбому. Совпадение? Не думаем. Просто настала эра Водолеев
АРТ + ФЭШН. Мы так полюбили совриск, что не хотим с ним расставаться. Тенденция сезона — носить искусство, став передвижным поп-ап-галеристом! Вот пять актуальных художников из Петербурга, которые работают в жанре арт + фэшн. Их работы стоит не только коллекционировать, но и выгуливать: сенсационные сумочки-квадроберы Тони Угловой, кутюрные платья из авторских тканей Вадима Тишина, ювелирные панк-украшения Stenosis, принты Леры Поповой, к которым бы стоило присмотреться Симону Порту Жакмюсу. А перформер Алина Кугуш в фэшн-арт-объект превращает себя сама.
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