В Аничковом дворце могут открыть атриум для выставок

Дворец творчества юных в Петербурге ищет подрядчика для разработки проекта реставрации и приспособления к современному использованию двух корпусов. В корпусе под литерой В сейчас расположены помещения для дополнительного образования детей по техническим направлениям. Предполагаемая площадь здания после обновления – 5,1 тыс. кв. м. В нем смогут заниматься до 400 человек в учебное время и 600 человек в момент проведения мероприятий. Об этом пишет портал NSP со ссылкой на данные госзакупок.

В корпусе на Невском проспекте планируют открыть современный атриум, где хотят обустроить музейно-выставочное пространство (не менее 120 кв. м). Его необходимо предусмотреть в документации при наличии технической возможности и по согласованию с КГИОП. Кроме того, планируется оборудовать учебные аудитории и лаборатории, компьютерные классы, проектный офис, испытательный полигон с бассейном, зону испытания воздушных и наземных моделей, а также конференц-зал на 60 посадочных мест.

Ранее мы писали о том, что Уткину дачу откроют после реставрации в 2026 году. В Красногвардейском районе Петербурга продолжаются работы по реконструкции филиала музея городской скульптуры — усадьбы «Уткина дача». В этом году планируется завершить отделочные работы, создать наружное освещение и благоустроить территорию.