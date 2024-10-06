Дожди отступают: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +10…+15. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник местами небольшие дожди и +12…+14 градусов», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 октября, облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет понижаться.