Дожди отступают: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 6 октября, управление погодой в городе вернет себе гребень антициклона. Он оттеснит дождевые облака атмосферного фронта за границы региона, и удержит температурные показатели на уровне вчерашних значений. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут небольшие дожди.
«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +10…+15. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник местами небольшие дожди и +12…+14 градусов», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 октября, облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет понижаться.
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