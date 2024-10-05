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Небольшое потепление: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 5 октября, синоптическая ситуация в городе будет формироваться восточной периферией антициклона. При переменной облачности в регионе без существенных осадков.

Aleksei Golovanov / Shutterstock.com

«Температура воздуха +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без существенных осадков и +11…+13», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 октября, облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, в окрестностях местами до +3, днем +12...+14. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем — понижаться.

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