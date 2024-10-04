Смольный назвал сроки начала полноценного отопительного сезона в Петербурге

Как рассказал вице-губернатор Сергей Кропачев во время прямой линии с горожанами, жители Петербурга с начала текущей недели разделились на два лагеря: тех, кому уже холодно и тех, кому жарко от частично заработавших батарей.

Полностью отопительный сезон откроют к 18-20 октября. До этого момента специалисты будут проводить донастройку системы теплоснабжения. Но запустить тепло в дома могут и значительно раньше: на полную мощность отопление включат после того, как средняя температура воздуха в городе в течение пяти дней будет стоять на отметке ниже +8 градусов.

«У нас все-таки поставка тепла и теплоносителя теплоснабжающими организациями осуществляется до границы дома. И для того, чтобы наладить работу УК и теплоснабжающей организации, необходимы эти две недели на подстройку, настройку, наладку, устранение возможных шероховатостей. <...> Возможно, вскроются какие-то еще дефекты, которые мы не увидели и не могли увидеть за время гидравлических испытаний. Благодаря этому, когда начнутся холода, будет меньше проблем. Уже начали отапливать социальные учреждения», — сообщает вице-губернатор.

При этом Сергей Кропачев также отметил, что плата во время периодического протапливания в последних числах сентября начисляться не будет, только с октября.