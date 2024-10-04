Законопроект о содержании и выгуле собак в Петербурге: плюсы и минусы, влияние на дог-френдли среду

«В законопроекте есть абсолютно неадекватная формулировка в статье 4 пункт 12, где запрещают выгуливать двух и более собак одновременно. Мотив понятен — в состоянии возбуждения некоторым сложно контролировать животных. Зачастую пока один питомец гуляет на поводке, другого просто отпускают. В этом случае причина кроется в недостаточной осведомленности населения, как жить с двумя и более собаками. Решение — обязательные кинологические курсы .

При этом почему должны страдать ответственные собаководы? Это ограничение свободы равное тому, сколько детей заводить в семье и с каким количеством гулять. Границы одного заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Как количество контролируемых собак может помешать другим — непонятно. Это абсолютно не измеримый показатель.

Соглашусь, что оставлять без присмотра собак опасно как для окружающих, так и для самих питомцев (статья 5 пункт 3). Бывает, что животных ворую или травят. Штраф в этом случае можно было бы поставить больше. Что касается запрета на присутствие с собакой на мероприятиях (статья 5 пункт 6), полностью его поддерживаю, так как большинство питомцев не готовы к ним. Возможно, стоило бы сделать поправку на допуск при наличие разрешения, которое можно получить у организаторов.

Я поддерживаю ограничение по возрасту, но сложно установить минимальный допустимый. Ко мне часто приходят дети. И порой люди в возрасте 10 лет, конечно, справляются с питомцами лучше, чем взрослые, но это исключение. Я была жертвой в ситуации, когда ребенок с потенциально опасной собакой не справился с контролем, и мне пришлось разнимать своего питомца и его.

В законопроекте не учли определение, что такое опасное собака. При этом указано, что потенциально опасная собака и собака, рост которой в холке превышает 40 сантиметров, должны находиться вне места их содержания на поводке и в наморднике. Возможно, по мнению властей, эти 40 сантиметров и являются критерием опасности, но это стоило подчеркнуть. Цифра, конечно, интересная и, вероятно, связана с тем, что не все люди в состоянии удержать собаку ростом выше 40 см и весом более 15 кг.

Что касается поводка и намордника, на мой взгляд, было бы корректно предоставить выбор: поводок или намордник. Последний действительно помогает избежать неприятных ситуаций. Чем чаще собаки кусают друг друга и/или людей и получают негативный опыт, тем больше закрепляют поведение. По такому принципу работает квадрант Скиннера. При наличии намордника собака не сможет укусить и научится уходить от конфликта, а не вступать в него. Аксессуар является страховкой от травм окружающим и питомцам, от отравления. Но если подобрать неверный намордник, рискуете навредить питомцу: животное может получить обморожение или удушье. При этом считаю, собака в наморднике может гулять без поводка в местах небольшого скопления людей.

Пока мы, собачники, не начнем транслировать ответственность за воспитание собак, социум не придет к принятию животных как его часть. Важно учить питомцев справляться с раздражителями, не конфликтовать друг с другом. Когда в обществе увидят результаты, лояльность к собачникам возрастет».