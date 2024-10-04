Законопроект о содержании и выгуле собак в Петербурге: плюсы и минусы, влияние на дог-френдли среду

В Петербурге обсуждают законопроект о правила содержания домашних собак в Петербурге. Например, документ включает запрет на одновременный выгул двух и более питомцев, штрафы за нахождение животных одних на улице. Уже прошли общественные обсуждения, впереди первое чтение. Мы поговорили с экспертами о преимуществах и недостатках законопроекта и о том, как он может повлиять на развитие дог-френдли среды в городе.
Что происходит?
Рабочая группа Законодательного собрания подготовила законопроект, где прописаны правила содержания домашних собак в Петербурге. Так, документ предлагает следующее:
- Собак нельзя будет отпускать гулять одних. Предусмотрен штраф — от 2000 до 4000 рублей.
- Запрет на выгул собак без поводка, для животных от 40 сантиметров в холке и потенциально опасных собак должен быть обязательным и намордник;
- Нельзя посещать с собаками детские и спортивные площадки, поликлиники, школы, магазины, а также места в радиусе 10 метров от этих заведений.
- Выходить с щенком от 3 месяцев можно только на поводке.
- Человек, не достигший 16 лет, не может в одиночку выгуливать собаку, рост которой превышает 40 сантиметров в холке. Также нельзя находиться с собакой вне дома в алкогольном или наркотическом опьянении.
- Выгуливать двух и более собак одновременно запрещено.
Недавно прошли общественные слушания законопроекта, где горожане предложили скорректировать документ. Например, сократить допустимое расстояние между местом прогулки и социальными объектами с 10 до 3 метров. Увеличить возраст, с которого обязательно собаке носить поводок с 3 до 6 месяцев. Разрешить выгуливать не более трех питомцев одновременно, а также пересмотреть критерии, по которым животных считают потенциально опасными: например, причислять тех, у кого рост в холке от 50 сантиметров. Кроме того, жители предлагают не штрафовать владельца собаки, если на выгуле животное старше 10 лет без поводка или намордника или если у питомца есть медицинские противопоказания. Отменить ношение поводков для дрессированных собак. Ввести обязательное чипирование и регистрацию животных — поддержали городское управление ветеринарии и комитет по благоустройству. Запретить оставлять собак одних в квартире надолго и содержать более двух животных в одной квартире. Последнее требование парламент рассматривать не стал.
Ответственность за соблюдение правил хотят возложить на специалистов городского Управления ветеринарии, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, районные администрации.
На следующем этапе законопроект рассмотрят в первом чтении. Перед вторым обещают взять паузу на разработку и учет поправок.
Мнение экспертов
Артем Гебелев
Урбанист, основатель проекта «Собакин город PRO», руководитель рабочей группы по инфраструктуре для собак Общественного совета Минстроя России:
«Согласно данным ВЦИОМ, 34% россиян держат дома собак. Важно, чтобы горожанам с питомцами и без было комфортно жить. С этой точки зрения попытка урегулировать содержание животных на государственному уровне имеет позитивные намерения.
Весь мир, в частности и Россия, стоит на пути гуманизации отношения к домашним животным. Растет список крупных компаний, позиционирующих себя как дог-френдли, отвечая на запросы потребителей: МТС, Яндекс.Маркет и другие. С собаками ходят в офисы, магазины, рестораны и кафе, путешествуют. Это подтверждает тренд на гуманное отношение к четвероногим и интеграцию их в повседневную жизнь. Законопроект в Петербурге пока, скорее, выглядит как попытка дезинтегрировать людей с собаками, отделить их, ограничить.
Ряд исследований говорят о том, что многие относятся к собакам как к членам семьи. И выгул животного — это не просто утилитарное действие вроде похода в туалет, а совместное времяпрепровождение, которое в законопроекте пытаются ограничить. Проблемы безопасности чаще всего, согласно статистическим данным, связаны либо с агрессией со стороны животных в отношении своего владельца, либо с агрессией со стороны бездомных собак. Регламентировать и организовать жизнь владельцев питомцев, оправдывая соображения безопасности, на мой взгляд, не очень правильно. Домашние животные, которые гуляют по улице без намордника не являются угрозой для людей без собак. Отсюда есть много вопросов к целесообразности аксессуаров. Никаких значимых статистических данных о том, что длина поводка или наличие намордника влияет на безопасность, нет.
Ключевой момент — гуманное отношение к домашним животным в городе. Отсутствие запретов, соблюдение правил, разрешение находиться в общественных пространствах являются частью в целом гуманного отношения к менее защищенным категориям людей: инвалидам, детям, пожилым. Поэтому мне кажется, такого рода запреты способствуют снижению толерантности и взаимного принятия в обществе».
«Мы изучили, что ранее было в Петербурге, и то, что пытаются ввести сейчас. Никаких существенных изменений нет. Уже 14 лет в городе действует почти ровно такой же закон, о существовании которого не знают более 90% владельцев собак. Он не работает, как и любые другие дискриминирующие нормы. Все как гуляли без намордников, так и будут гулять.
Если открыть нашу карту, можно увидеть — дог-френдли заведений в Петербурге не так много в сравнении с Москвой. Чтобы сделать город комфортным для всех, в первую очередь нужно, чтобы больше организаций перешли на дог-френдли концепции без всяких запретов. Пока мы часто видим ограничения вроде роста собаки 40 сантиметров в холке, намордников и прочего. Бизнес думает, что тем самым он откупается от “проблемных” клиентов. На самом деле это сеет рознь между разными представителями общества.
Петербург может взять пример с Республики Татарстан — регион сейчас идет на передовой в вопросах дог-френдли культуры: просветительские мероприятия, кафе и рестораны, где рады животным, а также образцовые площадки для выгула собак. Например, в парке Светлая Долина в Казани, строительство которой курировал Институт развития городов Республики Татарстан. Дог-френдли среда — это про уважение и внимание к друг другу, в первую очередь владельца к своей собаке».
«В законопроекте есть абсолютно неадекватная формулировка в статье 4 пункт 12, где запрещают выгуливать двух и более собак одновременно. Мотив понятен — в состоянии возбуждения некоторым сложно контролировать животных. Зачастую пока один питомец гуляет на поводке, другого просто отпускают. В этом случае причина кроется в недостаточной осведомленности населения, как жить с двумя и более собаками. Решение — обязательные кинологические курсы .
При этом почему должны страдать ответственные собаководы? Это ограничение свободы равное тому, сколько детей заводить в семье и с каким количеством гулять. Границы одного заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Как количество контролируемых собак может помешать другим — непонятно. Это абсолютно не измеримый показатель.
Соглашусь, что оставлять без присмотра собак опасно как для окружающих, так и для самих питомцев (статья 5 пункт 3). Бывает, что животных ворую или травят. Штраф в этом случае можно было бы поставить больше. Что касается запрета на присутствие с собакой на мероприятиях (статья 5 пункт 6), полностью его поддерживаю, так как большинство питомцев не готовы к ним. Возможно, стоило бы сделать поправку на допуск при наличие разрешения, которое можно получить у организаторов.
Я поддерживаю ограничение по возрасту, но сложно установить минимальный допустимый. Ко мне часто приходят дети. И порой люди в возрасте 10 лет, конечно, справляются с питомцами лучше, чем взрослые, но это исключение. Я была жертвой в ситуации, когда ребенок с потенциально опасной собакой не справился с контролем, и мне пришлось разнимать своего питомца и его.
В законопроекте не учли определение, что такое опасное собака. При этом указано, что потенциально опасная собака и собака, рост которой в холке превышает 40 сантиметров, должны находиться вне места их содержания на поводке и в наморднике. Возможно, по мнению властей, эти 40 сантиметров и являются критерием опасности, но это стоило подчеркнуть. Цифра, конечно, интересная и, вероятно, связана с тем, что не все люди в состоянии удержать собаку ростом выше 40 см и весом более 15 кг.
Что касается поводка и намордника, на мой взгляд, было бы корректно предоставить выбор: поводок или намордник. Последний действительно помогает избежать неприятных ситуаций. Чем чаще собаки кусают друг друга и/или людей и получают негативный опыт, тем больше закрепляют поведение. По такому принципу работает квадрант Скиннера. При наличии намордника собака не сможет укусить и научится уходить от конфликта, а не вступать в него. Аксессуар является страховкой от травм окружающим и питомцам, от отравления. Но если подобрать неверный намордник, рискуете навредить питомцу: животное может получить обморожение или удушье. При этом считаю, собака в наморднике может гулять без поводка в местах небольшого скопления людей.
Пока мы, собачники, не начнем транслировать ответственность за воспитание собак, социум не придет к принятию животных как его часть. Важно учить питомцев справляться с раздражителями, не конфликтовать друг с другом. Когда в обществе увидят результаты, лояльность к собачникам возрастет».
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