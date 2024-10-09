Как брендинг помогает культурной институции выйти за рамки музея?

Руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ и практикующий дизайнер в сфере брендинга Митя Харшак рассказал о том, как визуализировать свои идеи и смыслы на примере создания айдентики для Кунсткамеры. В числе основных задач ребрендинга, которые Митя и его команда перед собой ставили, — не только создать новое визуальное лицо музея, но и избавиться от образа музея одноразового посещения, когда человек в условную Кунсткамеру приходит один раз в составе школьной экскурсионной группы, a второй раз — уже со своим собственным ребенком.

А чтобы молодое поколение дизайнеров изначально было настроено на правильную работу с музеями, Митя написал и запустил образовательную программу магистратуры «Арт-дирекшн культурных институций», в рамках которой студенты имеют дело с реальными кейсами партнеров и заказчиков.

Один из самых успешных кейсов — сотрудничество с фестивалем «Друзья Петербурга». Школа дизайна НИУ ВШЭ и ПАО «Газпром» провели большой открытый конкурс по разработке этого бренда, включая его идентичность и все визуальные коммуникации. Победительницами стали студентки Школы Мария Евдокимова и Анастасия Мартиросян, которые придумали остросовременную и выигрышную визуальную концепцию, которую потом студенты и довели до реализации.