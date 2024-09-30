Когда в Петербург придет полноценная осень? А бабье лето еще будет? И ждать ли в октябре новых температурных рекордов?

Уже почти минувший сентябрь отметился аномально
теплой, нет, даже жаркой погодой (в отдельные дни выше +26℃!) — в итоге было установлено свыше десятка температурных рекордов. Когда в городе наступит полноценная осень? Какой она будет? И как скоро сменится зимой? На все эти вопросы редакции Собака.ru отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Спойлер: уже в октябре могут быть побиты очередные рекорды (правда причины у это будут совсем не те, что были в сентябре).
Когда в Петербург полноценно придет осень?
Думаю, что осень уже в Петербурге полноценно началась. Мы видим дневную температуру +10℃… +12℃, что достаточно прохладно, во всяком случае близко к климатической норме.
Действительно, сентябрь отметился очень длительным периодом, когда температура была много выше нормы. Причем такая ситуация фиксировалась не только в Петербурге, а по всему нашему Северо-Западному региону. Однако сейчас все выравнивается, нас ждут частые циклоны, которые принесут с собой дожди. Так что, повторюсь, вполне можно сказать, что осень уже с нами.
Какой она будет?
Согласно предварительному прогнозу на октябрь, температура будет постепенно снижаться. В первой декаде дневной фон ожидается на уровне +9℃… +14℃, во второй — +7℃… +12℃, а начиная с 20-х чисел температура в среднем уже будет +4℃… +9℃.
Отрицательных температур, даже в ночные часы, пока быть не должно, во всяком случае до середины октября. Но даже без серьезных заморозков среднесуточные показатели в ближайшее время опустятся до +7℃… +8℃. Это близко к климатической норме, хотя, по итогам октября, скорее всего мы ее на 1–2 градуса превысим.
Составленный нашими специалистами прогноз показывает большое количество циклонов, которые принесут облачную дождливую погоду. При этом значительного превышения по осадкам мы не ждем. Каких-то особых ливней, в ходе которых за короткое время выпадает значительный процент климатической нормы, в октябре, вероятно, тоже не будет. Осадки ожидаются именно осенние, затяжные. В сумме на нас прольется 80–120% климатической нормы.
А бабье лето тоже сдвинется, как и начало осени?
Нет, кажется, что в этом году ждать его не стоит. По всем долгосрочным прогнозам, коими мы располагаем сейчас, никакого большого антициклона, который подарил бы нам 4–5 дней сухой и теплой погоды, в этом году уже не будет. Во всяком случае, пока такой перспективы не просматривается.
Полагаю, что в этом году мы выбрали весь лимит антициклонов в сентябре. А без них бабье лето не начнется.
Насколько долгой должна быть осень?
Вопрос логичный, учитывая, что на пороге второй месяц осени. Однако предварительного прогноза от Гидрометцентра на ноябрь до сих пор нет. Он должен был появиться к концу сентября, но мы его по-прежнему не видим. Следовательно, и отвечать на вопрос о каких-то долгосрочных перспективах очень тяжело.
Поэтому могу говорить лишь по аналогии с прошлым годом, когда сентябрь также был аномально теплым. В тот год по-настоящему холодная погода пришла достаточно быстро, и осень оказалась сравнительно короткой. Осторожно могу предположить, что нечто подобное мы можем увидеть и в этом году.
Сообщается, что в Москве сентябрь стал самым теплым за всю историю. Как в Петербурге?
Все то же самое. Сравнительно прохладная погода, которую мы наблюдали вчера и сегодня никак не повлияли на среднюю температуру месяца — она составила +17℃. Это однозначно самый теплый сентябрь в городе за всю историю наблюдений.
Нечто подобное мы видели и в прошлом году, тогда средняя температура составила +16,4℃ это уже было очень много, такого не было никогда в истории Петербурга. Средние температуры были значительно ниже. Но сейчас мы легко перекрыли даже этот аномальный прошлый год, причем сразу на 0,6℃ — это действительно много.
За последние 30 дней мы видели восемь перекрытий ночных максимальных температур, семь дневных рекордов максимальной температуры и шесть среднесуточных рекордов. Основной вклад тут внес период с 10 по 17 сентября, когда практически все время было очень жарко, а дневные температуры могли доходить до +28℃
Причем надо понимать, что причины такого тепла были для Петербурга необычными. Осенью к нам с запада часто приходят атлантические циклоны, принося с собой дождливую, но сравнительно теплую погоду. В этом году (как и в прошлом) речь идет совсем о других процессах. Стоял антициклон, было солнечно, воздух постоянно прогревался, а с юга приходили большие теплые воздушные массы.
Ждать ли температурных рекордов в октябре?
Ну, шанс на рекорд есть всегда. Любой циклон, который приходит к нам с Атлантики несет сравнительно теплую воздушную массу. В какой-то из дней это может привести к установлению теплой погоды, которая перекроет предыдущий максимальный показатель.
Больше шансов, что это произойдет где-то в середине — второй половине октября. Дело в том, что для первых чисел месяца, исторические максимумы все же выше +20℃. А вот к середине октября действующие рекорды ближе к +15℃. Совершенно не исключаю, что очередной атлантический циклон ближе к концу октября прогреет воздух до каких-нибудь +16℃ и мы зафиксируем новый рекорд.
Но главное отличие от сентября будет заключаться в том, что такое превышение (если он вообще состоится) будет следствием привычных для нас атмосферных процессов. Не аномального антициклона и вторжения теплых воздушных масс с юга, а хорошо знакомых нам осенних атлантических антициклонов.
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