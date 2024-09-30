Когда в Петербург придет полноценная осень? А бабье лето еще будет? И ждать ли в октябре новых температурных рекордов?

Какой она будет?

Согласно предварительному прогнозу на октябрь, температура будет постепенно снижаться. В первой декаде дневной фон ожидается на уровне +9℃… +14℃, во второй — +7℃… +12℃, а начиная с 20-х чисел температура в среднем уже будет +4℃… +9℃.

Отрицательных температур, даже в ночные часы, пока быть не должно, во всяком случае до середины октября. Но даже без серьезных заморозков среднесуточные показатели в ближайшее время опустятся до +7℃… +8℃. Это близко к климатической норме, хотя, по итогам октября, скорее всего мы ее на 1–2 градуса превысим.

Составленный нашими специалистами прогноз показывает большое количество циклонов, которые принесут облачную дождливую погоду. При этом значительного превышения по осадкам мы не ждем. Каких-то особых ливней, в ходе которых за короткое время выпадает значительный процент климатической нормы, в октябре, вероятно, тоже не будет. Осадки ожидаются именно осенние, затяжные. В сумме на нас прольется 80–120% климатической нормы.