18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Открытие смотровой площадки «Лахта Центра» перенесли

Теперь ее обещают сделать доступной до конца этого года. Ранее же сообщалось, что посмотреть на город с 75 этажа можно будет в сентябре.

Alina Adt / Shutterstock.com

«На данный момент башня «Лахта Центра» заселена, здесь сотрудники работают. Зал-трансформер и планетарий используются. Сейчас мероприятия и экскурсии проводятся только в тестовом режиме», — заявил зампред правления Газпрома Сергей Куприянов «Петербургскому дневнику».

Продажа билетов на обзорную площадку будет анонсирована на сайте делового комплекса, добавил Куприянов.

Ранее мы писали о том, что построить два новых небоскреба в Приморском районе «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» планируют к 2031 году. Высотки на побережье Финского залива будут высотой 555 и 703 метра. В ближайшее время приступят к заливке фундаментов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: