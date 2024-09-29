Открытие смотровой площадки «Лахта Центра» перенесли

«На данный момент башня «Лахта Центра» заселена, здесь сотрудники работают. Зал-трансформер и планетарий используются. Сейчас мероприятия и экскурсии проводятся только в тестовом режиме», — заявил зампред правления Газпрома Сергей Куприянов «Петербургскому дневнику».

Продажа билетов на обзорную площадку будет анонсирована на сайте делового комплекса, добавил Куприянов.

Ранее мы писали о том, что построить два новых небоскреба в Приморском районе «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» планируют к 2031 году. Высотки на побережье Финского залива будут высотой 555 и 703 метра. В ближайшее время приступят к заливке фундаментов.