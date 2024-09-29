Самый холодный день сентября: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +9…+14. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без существенных осадков и +11…+13.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 сентября, переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет повышаться.