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Самый холодный день сентября: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 29 сентября, город останется под влиянием тыловой части циклона, и в регион продолжат поступать всё более холодные воздушные массы. В такой ситуации, на фоне кратковременных дождей, дневная температура воздуха может стать самой низкой с начала сентября.

LARISA DUKA / Shutterstock.com

«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +9…+14. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без существенных осадков и +11…+13.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 сентября, переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление будет повышаться.

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