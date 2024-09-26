Строительство плавучих домов в Галерной гавани стало уголовным делом

В управлении ФССП по Петербургу отметили, что застройщику вменяется злостное неисполнение решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

«Фигуранты уголовного дела — должностные лица ООО "Марина" неоднократно не исполняли требования исполнительного документа, злостно уклонялись от исполнения решения суда», — отмечают в ведомстве.

В конце июля Василеостровский районный отдел возбудил исполнительное производство о запрете застройщику проводить работы в Галерной гавани — объекте культурного наследия федерального значения.

Напомним, со строителем плавучих домов в Галерной гавани пытаются разорвать договор через суд. Невско-Ладожское бассейно-водное управление обратилось с иском в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, чтобы расторгнуть договор водопользования с ООО «Марина», которое строит дома на понтонах в Галерной гавани. В заявлении ссылаются на то, что «Галерная гавань Гребного порта» является объектом культурного наследия федерального значения и размещение домов «приводит к искажению его исторического облика».

Однако, как рассказала Собака.ru Анна Афонина, гендиректор УК «Жизнь на воде», что хотя работы и пришлось остановить, сейчас ожидают решения суда, который планируется через неделю. При этом она добавила, что проект заканчивать не собираются.

Администрация Василеостровского района расторгла договор со строителями плавучего квартала в Галерной гавани. Кроме того, СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» направило ООО «Марина» (застройщикам территории на Васильевском острове) требование о взыскании штрафов и расторжении договора аренды.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил стройку плавучих домов на Васильевском острове. Такой меры добивался КГИОП, указавший в заявлении, что работы не согласованы и ведутся на территории объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее гендиректор УК «Жизнь на воде», в комментарии для «Собака.ru» заявила, что деятельность ведется в рамках закона и собирается продолжить реализацию проекта.