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Исторические бани братьев Недлер сносят под строительство нового моста через Неву

Под демонтаж попало здание торговых бань братьев Владимира и Николая Недлеров на проспекте Обуховской обороны, 44. Ранее в отношении объекта подали заявку на включение его в список строений, обладающих признаками объектов культурного наследия. Поэтому снос незаконен до тех пор, пока заявка находится на рассмотрении.

Как рассказали градозащитники в Telegram-канале «SOS СПб Снос», сейчас готовят обращения в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга, а в также в прокуратуру и Следственный комитет РФ.

Здание сносят под строительство Большого Смоленского моста и подъездок к нему. Однако активисты считают, что снос торговых бань незаконен, так как сейчас на рассмотрении находится заявка на выявление в качестве объекта культурного наследия.

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