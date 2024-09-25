Исторические бани братьев Недлер сносят под строительство нового моста через Неву

Как рассказали градозащитники в Telegram-канале «SOS СПб Снос», сейчас готовят обращения в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга, а в также в прокуратуру и Следственный комитет РФ.

Здание сносят под строительство Большого Смоленского моста и подъездок к нему. Однако активисты считают, что снос торговых бань незаконен, так как сейчас на рассмотрении находится заявка на выявление в качестве объекта культурного наследия.