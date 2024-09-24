18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге продлят набережную Макарова с мостом через Смоленку

Смольный одобрил проект планировки территории для строительства нового участка набережной Макарова с мостом через реку Смоленку. К 2026 году участок будет соединять две уже существующие части набережной. Он протянется от 2-й линии Васильевского острова до моста через остров Серный.

Shutterstock.com

«Эта магистраль очень важна для развития транспортной инфраструктуры Васильевского острова. Она кардинально улучшит сообщение сразу двух районов — Василеостровского и Петроградского — с Западным скоростным диаметром», — заявил на совещании городского правительства губернатор Александр Беглов.

В планах создать на берегу Малой Невы вдоль нового участка зеленую зону с местами отдыха, пешеходными и велосипедными дорожками.

Напомним, из набережных в центре Петербурга хотят сделать единую непрерывную пешеходную зону. Власти Петербурга хотя соединить набережные Невы и ее притоков в центральной части города и построить непрерывную линию благоустроенных набережных и прилегающих к ним общественных пространств.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: