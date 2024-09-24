В Петербурге продлят набережную Макарова с мостом через Смоленку

«Эта магистраль очень важна для развития транспортной инфраструктуры Васильевского острова. Она кардинально улучшит сообщение сразу двух районов — Василеостровского и Петроградского — с Западным скоростным диаметром», — заявил на совещании городского правительства губернатор Александр Беглов.

В планах создать на берегу Малой Невы вдоль нового участка зеленую зону с местами отдыха, пешеходными и велосипедными дорожками.

Напомним, из набережных в центре Петербурга хотят сделать единую непрерывную пешеходную зону. Власти Петербурга хотя соединить набережные Невы и ее притоков в центральной части города и построить непрерывную линию благоустроенных набережных и прилегающих к ним общественных пространств.