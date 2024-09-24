В Петербурге продлят набережную Макарова с мостом через Смоленку

Смольный одобрил проект планировки территории для строительства нового участка набережной Макарова с мостом через реку Смоленку. К 2026 году участок будет соединять две уже существующие части набережной. Он протянется от 2-й линии Васильевского острова до моста через остров Серный.
«Эта магистраль очень важна для развития транспортной инфраструктуры Васильевского острова. Она кардинально улучшит сообщение сразу двух районов — Василеостровского и Петроградского — с Западным скоростным диаметром», — заявил на совещании городского правительства губернатор Александр Беглов.
В планах создать на берегу Малой Невы вдоль нового участка зеленую зону с местами отдыха, пешеходными и велосипедными дорожками.
Напомним, из набережных в центре Петербурга хотят сделать единую непрерывную пешеходную зону. Власти Петербурга хотя соединить набережные Невы и ее притоков в центральной части города и построить непрерывную линию благоустроенных набережных и прилегающих к ним общественных пространств.
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