Авангард на Нарвской заставе, Императорские конюшни и дача Безобразовых: бесплатные экскурсии до конца октября в Петербурге

Дворец Великой княгини Ольги Александровны, здание Германского посольства и Таврический дворец: Собака.ru составила гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге, на которые стоит попасть в октябре.
Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. Возможны изменения в расписании.
Дача Безобразовых «Жерновка»
Усадьба построена по проекту архитектора Джакомо Кваренги в XVIII веке в месте впадения ручья Жерновка в реку Охту. Название имения менялось неоднократно — Малиновка, Гавриловка, мыза Крамер. Сегодня это дача Безобразовых — по имени последних владельцев.
В начале XIX века усадьба принадлежала Екатерине Сухозанет, подруге князя, критика и писателя Одоевского. В 1890-е годы имение сдавали под дачи. Один из владельцев, артиллерийский офицер, даже попытался устроить здесь полигон. В революционные годы особняк пострадал от поджогов, а в 1930-е на территории получила прописку ветеринарная лечебница и коровник. В советское время государство взяло объект под охрану, и дачу неоднократно реставрировали. С 2018 года главный дом занимает коммерческая организация, которая привела архитектурный памятник в порядок.
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября
Нарвские Триумфальные ворота
Памятник архитектуры в стиле ампир в центре площади Стачек возвели в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, поднимутся наверх и увидят экспозицию филиала Музея городской скульптуры, посвященную истории Нарвских ворот, где представлены копии чертежей постройки разных лет.
2, 6, 13, 16, 20, 23, 27, 30 октября
Дом городских учреждений
Одна из самых известных работ архитектора Александра Лишневского привлекает внимание своим декором: грифонами, совами, обезьянами и летучими мышами. Здание построено в 1906 году на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта для городского самоуправления. Отсюда и название — Дом городских учреждений. Через полтора года после сдачи в эксплуатацию на стенах появились трещины. Во время осмотра здания один из членов созванной комиссии Петр Фокин был возмущен обилием трещин и заявил, что «такому архитектору не позволил бы и будку выстроить». Лишневский разгневался и нанес Фокину удар кулаком в живот. После созыва второй комиссии, куда вошел и «реабилитированный» Лишневский, дом отремонтировали.
4, 11, 18, 25 октября
Дворец Великой княгини Ольги Александровны
Здание построено по проекту архитектора Егора Диммерта. Особняк многократно перестраивался. В 1858-м Гаральд Боссе увеличил площадь дома, оформил фасады в стиле барокко, но работа не была закончена до конца. В 1874-м Иоганн Мерц продолжил расширение. Великая княгиня Ольга Александровна, младшая сестра императора Николая II, проживала здесь с мужем, принцем Петром Ольденбургским. С 1988 года и по сей день здесь работает Петербургская торгово-промышленная палата.
6, 26 октября
Таврический дворец
Классицистическое здание построено по проекту архитектора Ивана Старова по указанию Екатерины II для своего фаворита Григорий Потемкина-Таврического. Двухэтажный дворец увенчан плоским куполом на невысоком барабане. Главный корпус объединен одноэтажными галереями с боковыми корпусами, ограничивающими парадный двор. Частично сохранили художественную отделку некоторые интерьеры: Картинный зал, Гобелевская гостиная, Диванная и Китайский зал.
1, 3, 7, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 октября
Смольный: три эпохи
Здание построено по проекту Джакомо Кваренги в 1806—1808 годах. До 1917 года здесь располагался Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления. Экскурсанты узнают о жизни воспитанниц, посмотрят их личные вещи, посетят актовый зал, где Владимир Ильич провозгласил победу революции.
6 и 12 октября
Здание Германского посольства
Неоклассицистическое здание — работа немецкого архитектора Петера Беренса. Сегодня в нем работает Главное управление Министерства юстиции России по Петербургу. Осмотреть вестибюль, парадную лестницу, Тронный и Прусский залы, Большую столовую, узнать о судьбе утраченной скульптурной группы «Диоскуры» работы Эберхарда Энке можно на экскурсии.
17 октября
Екатерининское собрание
Первое общественное (Екатерининское) собрание являлось закрытым клубом, одной из главных целей которого было «доставить членам своим, их семействам и гостям возможность проводить время с приятностью и пользою». Здесь устраивали лекции, музыкальные, литературные и театральные вечера, балы и маскарады.
В 1906 году Екатерининское собрание переехало в особняк на Екатерининском канале (ныне канале Грибоедова). Авторство проекта принадлежит архитектору Оскару Мунцу и военному инженеру Николаю Смирнову. С 1908 года здесь получил прописку театр-кабаре «Кривое зеркало». Сегодня в архитектурном памятнике работает «Петербург-концерт».
10 и 27 октября
Императорские конюшни
Неоготический комплекс Императорских конюшен построен по заказу Николая I. Оммаж средневековому замку — проект Николая Бенуа. В разное время на территории были казармы, госпиталь, общежитие и санаторий, проработавший до 2013 года. Гид расскажет об истории объекта, особенностях планировки и появлении русской породы упряжных лошадей — орловский рысак.
9 и 14 октября
«Замки и подковы»
Экскурсанты увидят дом привратника и главные ворота усадьбы графа Орлова в Стрельне, конюшенный комплекс в усадьбе Знаменка, а также Императорские конюшни в Петергофе. Гид расскажет об истории коневодства в России и содержании скакунов в императорской семье.
9 и 14 октября
«Авангардная архитектура. Нарвская застава»
Нарвская застава — заповедник архитектуры авангарда: Дом культуры, фабрика-кухня, бани «Гигант» архитектора Никольского, школа имени 10-летия Октября, профилакторий, жилмассивы, стадион «Кировец». Гид расскажет об истории зданий и их авторах.
10 и 17 октября
Дом эмира Бухарского
Здание на Петроградской стороне построено по проекту архитектора Степана Кричинского, автора Соборной мечети, для Сеида Алим-хана — последнего правителя Бухарского эмирата (государство в Средней Азии, существовавшее до 1920 года. — Прим.Ред.). Это единственный архитектурный памятник в городе, во внешней отделке которого использован уральский шишимский мрамор.
12 и 27 октября
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