Авангард на Нарвской заставе, Императорские конюшни и дача Безобразовых: бесплатные экскурсии до конца октября в Петербурге

Дворец Великой княгини Ольги Александровны, здание Германского посольства и Таврический дворец: Собака.ru составила гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге, на которые стоит попасть в октябре.

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