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Авангард на Нарвской заставе, Императорские конюшни и дача Безобразовых: бесплатные экскурсии до конца октября в Петербурге

Дворец Великой княгини Ольги Александровны, здание Германского посольства и Таврический дворец: Собака.ru составила гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге, на которые стоит попасть в октябре. 

Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. Возможны изменения в расписании. 

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Дача Безобразовых «Жерновка»

Усадьба построена по проекту архитектора Джакомо Кваренги в XVIII веке в месте впадения ручья Жерновка в реку Охту. Название имения менялось неоднократно — Малиновка, Гавриловка, мыза Крамер. Сегодня это дача Безобразовых — по имени последних владельцев. 

В начале XIX века усадьба принадлежала Екатерине Сухозанет, подруге князя, критика и писателя Одоевского. В 1890-е годы имение сдавали под дачи. Один из владельцев, артиллерийский офицер, даже попытался устроить здесь полигон. В революционные годы особняк пострадал от поджогов, а в 1930-е на территории получила прописку ветеринарная лечебница и коровник. В советское время государство взяло объект под охрану, и дачу неоднократно реставрировали. С 2018 года главный дом занимает коммерческая организация, которая привела архитектурный памятник в порядок. 

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Нарвские Триумфальные ворота

Памятник архитектуры в стиле ампир в центре площади Стачек возвели в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, поднимутся наверх и увидят экспозицию филиала Музея городской скульптуры, посвященную истории Нарвских ворот, где представлены копии чертежей постройки разных лет.

2, 6, 13, 16, 20, 23, 27, 30 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Дом городских учреждений

Одна из самых известных работ архитектора Александра Лишневского привлекает внимание своим декором: грифонами, совами, обезьянами и летучими мышами. Здание построено в 1906 году на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта для городского самоуправления. Отсюда и название — Дом городских учреждений. Через полтора года после сдачи в эксплуатацию на стенах появились трещины. Во время осмотра здания один из членов созванной комиссии Петр Фокин был возмущен обилием трещин и заявил, что «такому архитектору не позволил бы и будку выстроить». Лишневский разгневался и нанес Фокину удар кулаком в живот. После созыва второй комиссии, куда вошел и «реабилитированный» Лишневский, дом отремонтировали.

4, 11, 18, 25 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Дворец Великой княгини Ольги Александровны

Здание построено по проекту архитектора Егора Диммерта. Особняк многократно перестраивался. В 1858-м Гаральд Боссе увеличил площадь дома, оформил фасады в стиле барокко, но работа не была закончена до конца. В 1874-м Иоганн Мерц продолжил расширение. Великая княгиня Ольга Александровна, младшая сестра императора Николая II, проживала здесь с мужем, принцем Петром Ольденбургским. С 1988 года и по сей день здесь работает Петербургская торгово-промышленная палата.

6, 26 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Таврический дворец

Классицистическое здание построено по проекту архитектора Ивана Старова по указанию Екатерины II для своего фаворита Григорий Потемкина-Таврического. Двухэтажный дворец увенчан плоским куполом на невысоком барабане. Главный корпус объединен одноэтажными галереями с боковыми корпусами, ограничивающими парадный двор. Частично сохранили художественную отделку некоторые интерьеры: Картинный зал, Гобелевская гостиная, Диванная и Китайский зал.

1, 3, 7, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Смольный: три эпохи

Здание построено по проекту Джакомо Кваренги в 1806—1808 годах. До 1917 года здесь располагался Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления. Экскурсанты узнают о жизни воспитанниц, посмотрят их личные вещи, посетят актовый зал, где Владимир Ильич провозгласил победу революции.

6 и 12 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Здание Германского посольства

Неоклассицистическое здание — работа немецкого архитектора Петера Беренса. Сегодня в нем работает Главное управление Министерства юстиции России по Петербургу. Осмотреть вестибюль, парадную лестницу, Тронный и Прусский залы, Большую столовую, узнать о судьбе утраченной скульптурной группы «Диоскуры» работы Эберхарда Энке можно на экскурсии.

17 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Екатерининское собрание

Первое общественное (Екатерининское) собрание являлось закрытым клубом, одной из главных целей которого было «доставить членам своим, их семействам и гостям возможность проводить время с приятностью и пользою». Здесь устраивали лекции, музыкальные, литературные и театральные вечера, балы и маскарады.

В 1906 году Екатерининское собрание переехало в особняк на Екатерининском канале (ныне канале Грибоедова). Авторство проекта принадлежит архитектору Оскару Мунцу и военному инженеру Николаю Смирнову. С 1908 года здесь получил прописку театр-кабаре «Кривое зеркало». Сегодня в архитектурном памятнике работает «Петербург-концерт». 

10 и 27 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Императорские конюшни

Неоготический комплекс Императорских конюшен построен по заказу Николая I. Оммаж средневековому замку — проект Николая Бенуа. В разное время на территории были казармы, госпиталь, общежитие и санаторий, проработавший до 2013 года. Гид расскажет об истории объекта, особенностях планировки и появлении русской породы упряжных лошадей — орловский рысак. 

9 и 14 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

«Замки и подковы»

Экскурсанты увидят дом привратника и главные ворота усадьбы графа Орлова в Стрельне, конюшенный комплекс в усадьбе Знаменка, а также Императорские конюшни в Петергофе. Гид расскажет об истории коневодства в России и содержании скакунов в императорской семье. 

9 и 14 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

«Авангардная архитектура. Нарвская застава»

Нарвская застава — заповедник архитектуры авангарда: Дом культуры, фабрика-кухня, бани «Гигант» архитектора Никольского, школа имени 10-летия Октября, профилакторий, жилмассивы, стадион «Кировец». Гид расскажет об истории зданий и их авторах. 

10 и 17 октября

Запись

Предоставлено пресс-службой проекта «Открытый город»

Дом эмира Бухарского

Здание на Петроградской стороне построено по проекту архитектора Степана Кричинского, автора Соборной мечети, для Сеида Алим-хана — последнего правителя Бухарского эмирата (государство в Средней Азии, существовавшее до 1920 года. — Прим.Ред.). Это единственный архитектурный памятник в городе, во внешней отделке которого использован уральский шишимский мрамор. 

12 и 27 октября

Запись

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