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Интерактивная карта небезопасных мест для женщин заработала в Петербурге

Сервис под названием «Попутчица» позволяет отмечать на карте точки, где женщины сталкивались с нападениями, приставаниями, бездомными, ворами или алкоголиками.

«Карта позволяет избегать опасных мест города и выстраивать свой комфортный маршрут. На ней отображается информация о (не)безопасных для женщин местах, которую присылают наши подписчицы и участницы сообщества», — заявляют создатели. Разработчики обещают, что приложение будет развиваться, и вскоре в нем появится возможность строить удобные и безопасные маршруты, делиться местоположением в опасной ситуации и общаться с другими пользовательницами.

Петербургская карта проекта уже включает в себя несколько десятков локаций, о которых предупреждают пользовательницы. На сервисе созданы метки с описанием историй, предположительно происходивших в этих местах. Так, например, одна из меток в Удельном парке содержит информацию о том, что здесь много пьяных мужчин, а также в некоторых местах отсутствует освещение.

Ранее мы рассказывали о том, что начал работу чат-бот «Рука помощи» для людей, столкнувшихся с домашним насилием! В Telegram-мессенджере для помощи пострадавшим, их близким и всем неравнодушным  разработчики собрали: Адреса кризисных центров; Контакты психологов и юристов; Гайды, как действовать, в конкретной ситуации, если человек сам столкнулся с насилием или стал его свидетелем.

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