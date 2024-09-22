На фонтане СПбГУ нашли ошибки в тексте гимна Gaudeamus

На фонтане золотыми буквами выгравированы четвертый и шестой куплеты гимна, посвящённые пожеланиям благополучия университету, профессорам и городу. Однако не обошлось без недочетов.

«Действительно, обнаружились ошибки в основном в конце слов, в окончаниях. На самом деле они не сильно критичные, но они влияют на смысл и режут ухо, меняется звуковой паттерн. Например, у нас было слово quaelibet, которое написано с ошибкой — пропущена одна буква. Regunt и protegunt — здесь смешались два окончания. Должно быть «управляют» и «защищают», а получилось — «управляят и защищаят», — цитирует преподавательницу латинского и английского языка Диану Быковец портал 78.

Ранее мы рассказывали об открытии этой водной конструкции. Фонтан состоит из четырёх композиций, символизирующих науку, образование, искусство и традиции. В декоре есть элементы барокко, связанные со зданием Двенадцати коллегий.