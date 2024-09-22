Без дождей, но с холодом: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +11…+13 градусов, в Ленинградской области +10…+15 градусов — такие значения на 2-3 градуса ниже сегодняшней дневной нормы. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и +14…+16», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 сентября, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, местами в окрестностях до +2 гр., днем +14...+16. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.